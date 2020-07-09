09.07.2020 (10:10)

Подразделения МТО Новороссийского горного соединения ВДВ совершили марш в район ожидания перед погрузкой на БДК

В ходе второго этапа тактико-специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, проходящего с 8 по 10 июля в Краснодарском крае под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-майора Наримана Тимергазина, личный состав, совершив многокилометровый марш на штатной технике, прибыл в район ожидания перед погрузкой на большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота.

Во время совершения марша колонна техники преодолела зараженный участок местности и разрушенный мост. Подразделения охранения отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Особое внимание было уделено отработке нормативов по тактико-специальной и технической подготовке и вождению техники в соответствии с курсом вождения, введенного в действие с 1 января текущего года.

Также практически был отработан вопрос подвоза боеприпасов и материальных средств в звене «дивизия-полк-батальон».

Со всеми поставленными задачами подразделения МТО Новороссийского гвардейского соединения ВДВ справились на отлично.

Справочно:

Тактико-специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения проходит с 8 по 10 июля с.г. на полигоне Раевский в Краснодарском крае под руководством заместителя командующего ВДВ по МТО генерал-майора Наримана Тимергазина.

В ходе первого этапа учения подразделения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись на штатной технике в район сосредоточения с запасами боеприпасов, материальных средств и горючего для обеспечения действий основных частей и подразделений соединения.

В ходе второго этапа, командиры провели слаживание подразделений, приняли и утвердили у старшего начальника решение на действия батальона и совершили марш в район ожидания перед погрузкой на большие десантные корабли (БДК).

На третьем этапе, будет проведена погрузка на БДК и осуществлена перевозка морским транспортом подразделений материально-технического обеспечения в указанный район, где будет организована работа по всестороннему обеспечению боевых действий.

Всего к учению привлечено более 500 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники.

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