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09.07.2020 (09:59)

Подразделения российского соединения ЮВО и ВС Южной Осетии в рамках БТУ выдвинулись в районы проведения учений

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии и подразделения Вооруженных сил этой республики в рамках двусторонних батальонно-тактических учений выдвинулись в районы проведения розыгрышей боевых действий.

В тактических учениях принимает участие более 3,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7.

Учения начались с подъёма подразделений по тревоге. Военнослужащие получили оружие и экипировку, подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись в район сосредоточения. Основное внимание при этом уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

На первом этапе учений были проверены совместные действия подразделений и штабов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Южная Осетия
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