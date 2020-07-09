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09.07.2020 (09:47)

Более 500 новобранцев пополнили военную базу ЮВО в Абхазии

В ходе весеннего призыва 2020 года в российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия прибыли более 500 новобранцев. Порядка 80 военнослужащих уже выразили желание продолжить военную карьеру и заключить контракт с Минобороны России.

Более 25% призывников имеют высшее образование, свыше 35% – среднее техническое. Около 20% из числа прибывших прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливозаправочных средств.

Военные врачи и психологи соединения ЮВО провели медицинское обследование военнослужащих, специальное анкетирование и тестирование для определения уровня морально-психологического состояния.

Молодые солдаты были призваны на военную службу в июне и июле текущего года из военных комиссариатов Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской, Московской, Тюменской и Астраханской областей.

Начальный этап службы у новобранцев проходил в воинских частях на территории России. В течение месяца военнослужащие освоили начальную военную подготовку, изучили общевоинские уставы и были приведены к Военной присяге. После изучения азов военной подготовки и тщательного отбора молодых военнослужащих доставили в Абхазию.

При комплектовании подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии военнослужащими по призыву предпочтение отдается добровольно изъявившим желание проходить военную службу за рубежом. При этом учитываются физические, профессиональные и медицинские показатели призывников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ДОСААФ , Южный военный округ , Медицина , Абхазия , Военная служба по призыву
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