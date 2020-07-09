09.07.2020 (09:39)

Экипажи БМП-3 соединения ЮВО учатся преодолевать водную преграду на полигоне в Волгоградской области

На общевойсковом полигоне Прудбой мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на боевых машинах пехоты БМП-3 учатся преодолевать водные преграды в естественных водоемах.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Карповка в Волгоградской области. На воде механики-водители БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные внештатные ситуации и другие маневры.

Водные преграды являются одними из самых сложных препятствий для боевых машин: погружение в воду сопряжено с преодолением экипажем серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

На занятия, которые проходят посменно, привлечено более 500 военнослужащих ЮВО и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

До занятий на водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали на специальных тренажерах аварийное покидание машин.

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