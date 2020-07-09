09.07.2020 (09:25)

Команда ЮВО выиграла всеармейский конкурс «Безопасный маршрут» в рамках «АрМИ-2020»

Команда инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) стала победителем всеармейского этапа конкурса «Безопасный маршрут» и представит Вооруженные Силы РФ на международном этапе АрМИ-2020 в конце августа в городе Кстово.

На полигоне Бородиновский в Ростовской области прошли соревнования среди инженерно-саперных отделений с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3, инженерной машины разграждения ИМР-2, путепрокладчика БАТ-2.

В ходе конкурса «Безопасный маршрут» военные инженеры выступали в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.

На оборудованной трассе протяженностью около 2 км ООД обеспечил проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, участок дистанционно установленного минного поля, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок колонного пути протяженностью 50 м и завал из горящих бревен.

Кроме того, на всеармейском этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Открытая вода» команды инженеров ЮВО заняли призовые вторые места.

В конкурсах участвовали победители окружных этапов, а также лучшие военнослужащие в Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения, береговых войсках Северного флота и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Вооруженных Сил РФ имени Маршала инженерных войск Советского Союза А.И. Прошлякова.

Всего на всеармейском этапе в 3 конкурсах «Безопасный маршрут» «Инженерная формула» и «Открытая вода» приняли участие более 1,1 тыс. военнослужащих в составе 10 команд для каждого конкурса.

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