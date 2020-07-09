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09.07.2020 (07:52)

На Камчатке расчёты зрпк «Панцирь-С» провели батарейное тактическое учение с боевой стрельбой

На Камчатке проведено тактическое учение с боевой стрельбой расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" зенитного ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

Прибыв на позиции, расчёты провели маскировку техники и заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили практическую стрельбу из скорострельных пушек по низколетящим целям «вертолет» и целям, имитирующим малоразмерные ударные беспилотные летательные аппараты. В ходе выполнения боевых упражнений экипажи осуществляли между собой обмен координатами мишеней для более эффективного использования огневых возможностей.

После выполнения задач по отражению удара условного воздушного противника, зенитчики, не прекращая наблюдения за воздушным пространством в зоне ответственности, на месте поочередно произвели пополнение боеприпасов.

К учению привлекался личный состав батареи зенитного ракетно-пушечного дивизиона, а также подразделения обеспечения части, всего более 70 военнослужащих и 9 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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