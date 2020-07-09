09.07.2020 (07:44)

Заместитель Министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов вручил полковую чашу личному составу штурмового авиационного полка «Нормандия-Неман»

Сегодня в Приморском крае (поселок Черниговка) заместитель Министра обороны Российской Федерации-начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник Андрей Картаполов вручил личному составу штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа знак воинской доблести-Полковую чашу Министерства обороны Российской Федерации.

Вручение Полковой чаши Министерства обороны Российской Федерации является формой коллективного поощрения воинских формирований. Она вручается соединениям, воинским частям Вооруженных Сил за отличия при выполнении специальных задач, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные в ходе маневров, походов и учений, качественное освоение и эффективное применение личным составом образцов вооружения и военной техники

Церемония началась с возложения цветов к бюсту Героя России майора Романа Филипова, который проходил службу в прославленном полку. Вместе с генерал-полковником Андреем Картаполовым память героя почтили командующий войсками Восточного военно-округа генерал-полковник Геннадий Жидко и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Обращаясь к собравшимся заместитель Министра обороны Российской Федерации-начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил отметил, что летчикам доверена высокая честь служить в легендарном штурмовом авиационном полку «Нормандия-Неман», который был сформирован в июне 1938го года в Хабаровском крае на аэродроме Гаровка и уже 20 июля 1941 года вступил в бой с фашистскими оккупантами в составе Северо-западного фронта. За выдающиеся боевые достижения в 1942 году часть преобразована в 18-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В апреле 1943 года в состав полка влились летчики эскадрильи «Нормандия», сражающейся Франции.

В 1944 году за мужество и героизм, проявленные летчиками при освобождении города Витебска приказом Верховного Главнокомандующего полку присвоено почетное наименование «Витебский». Так же полк награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Суворова второй степени.

За годы войны летчики полка выполнили 12638 боевых вылетов и уничтожили 427 самолетов противника.

После окончания Великой Отечественной Войны боевая служба полка продолжилась в небе Кореи, где в воздушных боях летчики сбили 91 самолет противника.

В честь пятидесятилетия Великой Победы полку присвоено почетное наименование «Нормандия-Неман». В 2006 году за мужество и героизм, проявленный в Великой Отечественной Войне, за сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы полк награжден высшей наградой Франции- крестом ордена Почетного Легиона.

«12 летчиков прославленного полка за подвиги удостоены звания Героев Советского Союза, один-Героя России. Гвардии старший лейтенант Марсель Лефевр и майор Роман Филипов навечно занесены в списки первой штурмовой авиационной эскадрильи.

В настоящее время легендарный 18-й штурмовой авиационный полк с честью выполняет все возложенные на него задачи по защите нашей Родины. Многие военнослужащие полка за участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике награждены государственными наградами. Навсегда в памяти останется бессмертный подвиг заместителя командира авиационной эскадрильи майора Романа Николаевича Филипова, который был сбит при выполнении боевой задачи в провинции Идлиб, вел неравный бой с превосходящими силами противника и предпочел героическую смерть позорному плену» - подытожил своё выступление заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил личный состав авиационного полка с высокой наградой и пожелал летчикам новых успехов в совершенствовании ратного мастерства.

Церемония вручения Полковой чаши завершилась общим торжественным прохождением личного состава полка «Нормандия-Неман» под «Марш авиаторов».

Сегодня же на аэродроме в Черниговке в честь исторического для части события, прошли показные полёты самолётов МиГ-31БМ, состоялись выступление парашютистов-спортсменов, концерт творческих коллективов районного Дома культуры.

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