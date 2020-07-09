09.07.2020 (07:41)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО осваивают новейшие образцы специальной техники

Военнослужащие подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к обучению в одном из центров по подготовке младших специалистов войск, для дальнейшей работы на современных технических средствах и машинах радиационной, химической и биологической защиты.

Обучение личного состава проводиться на универсальных станциях специальной обработки (УССО) на базе КамАЗ-6350, а также на машинах ТДА-3 (термодымовая аппаратура) на шасси КамАЗ-5350. Данные образцы специальной техники являются высокомобильными, унифицированными техническими средствами, позволяющими в 2,5 раза сократить время на развертывание и подготовку машин к работе, по сравнению с предыдущими образцами военной специальной техники.

Помимо этого специалисты подразделений аэрозольного противодействия проходят курс подготовки, по работе с унифицированными комплектами дистанционного пуска малых и средних аэрозольных средств, такими как РПЗ-8Х и РПЗ-8 ХМ.

В учебном центре, совершенствуют свои профессиональные навыки командиры отделений специальной обработки войск и специалисты аэрозольного противодействия.

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