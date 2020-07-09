09.07.2020 (07:38)
Очередная группа новобранцев пополнила ряды воинских частей общевойскового объединения ВВО в Бурятии
В рамках весеннего 2020 года призыва в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории Республики Бурятия, для прохождения военной службы по призыву прибыла очередная группа новобранцев из регионов центральной и восточной Сибири.
Две воинские команды под руководством офицеров ВВО накануне прибыли железнодорожным транспортом в город Улан-Удэ и были направлены для прохождения первичных мероприятий в танковое соединение.
По прибытии в часть, каждый военнослужащий прошел углубленное медицинское обследование, тестирование и беседу с военным психологом.
В связи с проводимыми в войсках мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний, для вновь прибывшего личного состава организовано пребывание на карантине в течение двух недель.
В дальнейшем новобранцы пройдут курс общевойсковой подготовки, примут присягу, после чего будут распределены в части общевойскового объединения.
На данный момент, в воинские части ВВО в Бурятии прибыло около 800 новобранцев. Более 20 % из них имеют высшее образование, более 40 % — среднее специальное, каждый четвертый призывник имеет военно-учетную специальность. Весенний призыв завершится 15 июля.