09.07.2020 (07:36)

Снайперов Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа обучили стрельбе на сверхдальние дистанции

В мотострелковых частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, состоялись специальные занятия снайперских подразделений по выполнению стрельбы на сверхдальние расстояния.

В течение недели военнослужащие-снайперы под руководством опытных командиров совершенствовали навыки по точной стрельбе на сверхдальние расстояния из снайперской винтовки СВД и снайперского комплекса АСВК «Корд». Занятия проводились в различных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Военнослужащие достигли показателей по устойчивому поражению стандартных мишеней из СВД на удалении более 700 метров, а из АСВК на удалении свыше 1500 метров.

На завершающем этапе занятий был проведен конкурс среди лучших стрелков.

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