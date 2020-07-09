09.07.2020 (07:34)
В Амурском общевойсковом объединения Восточного военного округа состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта
Соревнования по военно-прикладным видам спорта команд соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа состоялись в мотострелковом соединении, дислоцированном в Хабаровском крае.
В соревнованиях принимали участие более 50 военнослужащих, которые показали свои навыки в четырех упражнениях. Это подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег 3 километра и преодоление единой полосы препятствий. Особенностью соревнований является то, что выполнение всех упражнений происходили в военной форме одежды.
По результатам соревнований более 40 участников подтвердили спортивные разряды и около 20 человек получили звание кандидат мастера спорта.
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