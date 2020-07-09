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09.07.2020 (07:34)

В Амурском общевойсковом объединения Восточного военного округа состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта

Соревнования по военно-прикладным видам спорта команд соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа состоялись в мотострелковом соединении, дислоцированном в Хабаровском крае.

В соревнованиях принимали участие более 50 военнослужащих, которые показали свои навыки в четырех упражнениях. Это подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег 3 километра и преодоление единой полосы препятствий. Особенностью соревнований является то, что выполнение всех упражнений происходили в военной форме одежды.

По результатам соревнований более 40 участников подтвердили спортивные разряды и около 20 человек получили звание кандидат мастера спорта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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