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07.07.2020 (20:30)

В 12 Главном управлении Минобороны проведена жеребьевка всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»

На полигоне учебного центра в Сергиевом Посаде среди команд-участниц конкурса полевой выучки на лучшее аварийно-спасательное формирование «Аварийный район» проведена жеребьевка, по итогам которой определены командные пары первого этапа. Первыми будут выступать команды РВСН и подразделения МТО.

Помимо них участниками всеармейского конкурса стали команды 12 Главного управления Минобороны России, ВКС, Северного и Тихоокеанского флотов. Победители примут участие в международном этапе, который пройдет в рамках Армейских Международных Игр – 2020 «АрМИ-2020» в августе.

Торжественное открытие соревнований состоится 11 июля в городе Сергиев Посад.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район , Начальник Генерального штаба
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