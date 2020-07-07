07.07.2020 (20:15)

Комиссия РВСН приступит к отбору кандидатов на обучение в вузы Министерства обороны

15 июля 2020 года начнет работу выездная комиссия Ракетных войск стратегического назначения по отбору граждан в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

В зоне ответственности выездной комиссии кандидаты на обучение в вузах Министерства обороны из Московской, Ростовской, Владимирской областей и Пермского края.

Члены выездной комиссии примут у кандидатов на обучение нормативы по физической подготовке, а также проведут тестирование по профессиональному отбору, после чего результаты будут распределены по вузам МО РФ.

25 июля 2020 года начнет работу приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого, где будут проходить отбор на обучение лица из числа военнослужащих и выпускников Суворовских военных училищ.

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