07.07.2020 (19:24)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди специалистов-ремонтников
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.
Заключительный этап конкурса прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, где специалисты ремонтного подразделения в составе экипажей состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.
В ходе конкурса специалистам необходимо было выполнить полное развертывание мастерской МТО-АТ-М1 и рабочих постов согласно схеме размещения, мастерской на местности. После полного развертывания мастерской, военнослужащие выполняли сварочные, слесарно-монтажные и шиноремонтные работы.
По итогам состязаний среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ был выявлен лучший экипаж ОГРВ ПРРМ.