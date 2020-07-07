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07.07.2020 (19:24)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди специалистов-ремонтников

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.

Заключительный этап конкурса прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, где специалисты ремонтного подразделения в составе экипажей состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.

В ходе конкурса специалистам необходимо было выполнить полное развертывание мастерской МТО-АТ-М1 и рабочих постов согласно схеме размещения, мастерской на местности. После полного развертывания мастерской, военнослужащие выполняли сварочные, слесарно-монтажные и шиноремонтные работы.

По итогам состязаний среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ был выявлен лучший экипаж ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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