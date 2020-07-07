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07.07.2020 (18:55)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке.

К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 военнослужащих.

В рамках занятия саперы отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств. Помимо обезвреживания взрывных устройств на всем заминированном участке местности, специалисты оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях. Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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