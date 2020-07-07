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07.07.2020 (17:20)

Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии ЗВО налетали 250 часов в Смоленской области

Военнослужащие подразделений беспилотный летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа совершили налет более 250 часов в ходе сборов в Смоленской области.

Операторы БЛА отрабатывали разведку замаскированных позиций боевой техники в сложных погодных и климатических условиях, а также в разное время суток. Особое внимание уделялось воздушной разведке позиций противника для нанесения внезапного массированного артиллерийского удара.

Военнослужащие выполняли полёты на основных моделях беспилотных летательных аппаратах - беспилотных комплексов «Орлан-10».

Всего к сборам было привлечено свыше 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты , Западный военный округ
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