07.07.2020 (17:20)

Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии ЗВО налетали 250 часов в Смоленской области

Военнослужащие подразделений беспилотный летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа совершили налет более 250 часов в ходе сборов в Смоленской области.

Операторы БЛА отрабатывали разведку замаскированных позиций боевой техники в сложных погодных и климатических условиях, а также в разное время суток. Особое внимание уделялось воздушной разведке позиций противника для нанесения внезапного массированного артиллерийского удара.

Военнослужащие выполняли полёты на основных моделях беспилотных летательных аппаратах - беспилотных комплексов «Орлан-10».

Всего к сборам было привлечено свыше 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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