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07.07.2020 (18:35)

В Баренцевом море развернуты группировки разнородных сил Северного флота

Сегодня в Баренцевом море завершено развёртывание группировок разнородных сил Северного флота, сформированных на основе корабельных соединений, в рамках стартовавшего сбор похода -  основного мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год.

В основе группировки разнородных ударных сил – крейсеры дивизии ракетных кораблей Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Основу группировки обороны районов базирования и морских коммуникаций  составляют корабли различных соединений  Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и начнут непосредственную подготовку к выполнению боевых упражнений с фактическим применением оружия.

Сбор-поход разнородных сил Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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