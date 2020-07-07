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07.07.2020 (16:56)

В Баренцевом море начался сбор-поход разнородных сил Северного флота

Сегодня в Баренцевом море начался сбор-поход разнородных сил Северного флота.

Как отметил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, под руководством которого проходит сбор-поход, «в рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота, планируется также провести ряд зачетных тактических учений, выполнить ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы».

На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

Активная фаза сбор-похода продлится в течение нескольких дней.

В целях безопасности районы выполнения боевых упражнений на время их проведения закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации. Об этом судоводители предупреждены заранее.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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