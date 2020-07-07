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07.07.2020 (16:35)

Более 1,5 тыс. автоматов с модернизацией «Обвес» поступило на вооружение мотострелковой дивизии ЗВО в Белгородской области

В рамках Государственного оборонного заказа на вооружение Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Белгородской области, поступило более 1,5 тыс. автоматов Калашникова АК-74М в новейшем универсальном комплекте модернизации «Обвес».

Военнослужащие провели стрельбы из новых автоматов на различных дальностях, в том числе и на расстояниях от 80 до 250 метров, имитирующих стрельбу в городских условиях.

В состав комплекта «Обвес» входит верхний кронштейн с планкой Пикатинни, телескопический приклад с регулируемой щекой, анатомическая пистолетная рукоятка, съёмная тактическая передняя рукоятка, пламегаситель, кронштейн для крепления фонаря, лазерного целеуказателя и другого вспомогательного оборудования.

Модернизация автомата позволяет в 1,5 раза повысить эффективность его боевого применения по критерию «частота поражения» на дальности до 300 м в различных климатических условиях и в любое время суток.

Автомат с универсальным комплектом модернизации «Обвес» входит в боевую экипировку военнослужащего «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Перевооружение
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