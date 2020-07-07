07.07.2020 (16:11)

Расчёты противовоздушной обороны ЗВО выполнят боевые стрельбы из ЗРК «Оса» в Астраханской области

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье, приступили к подготовке тактического учения с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

В учебных мероприятиях войсковой ПВО задействовано порядка 100 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения и военной техники, зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ».

Военнослужащие осуществят боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, специальной и инженерной подготовки, будут совершенствовать навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Также накануне выполнения боевых стрельб военнослужащие в различных условиях обстановки отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению условных воздушных целей электронным пуском ракет.

По завершении ракетчики Таманской дивизии на полигоне Капустин Яр выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения по воздушным целям. Огонь будет вестись как с оборудованных позиций, так и на марше.

В данный момент военнослужащие приступили к погрузке боевой техники и совершению комбинированного марша на расстояние свыше 1,4 тыс. км из Московской в Астраханскую область.

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