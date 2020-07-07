07.07.2020 (15:40)

Центральный военно-морской музей открылся в преддверии Главного военно-морского парада

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, а также все его филиалы, расположенные в Петербурге, возобновили работу в преддверии Главного военно-морского парада. Помимо крейсера «Аврора», посетителей ждут на подводной лодке Д-2 «Народоволец» и в «Кронштадтской крепости».

В соответствии с требованиями по профилактике коронавирусной инфекции попасть в музей можно только при наличии медицинской маски. На входе каждый посетитель должен продезинфицировать руки – в музее установлен дозатор с санитайзером. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию – не менее полутора метров.

Ранее открылись филиалы Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» в поселке Ладожское Озеро, Всеволожского района Ленинградской области, «Музей Балтийского флота» в городе Балтийск и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов» в Новороссийске.

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