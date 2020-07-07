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07.07.2020 (15:55)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполняют учебные стрельбы

Занятия по стрельбе из штатного вооружения танков Т-72Б3 начались на полигонах в Калининградской области.

Экипажи танков отдельного танкового полка и мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота ведут огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции гранатомётчиков условного противника на дистанции от 900 до 2 200 метров. Военнослужащие танковых подразделений поражают мишени, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.

Также танкисты выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей.

В стрельбах задействовано более 200 человек и порядка 20 единиц боевой техники. Плановые стрельбы продлятся до конца недели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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