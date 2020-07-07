07.07.2020 (15:00)

Военные моряки ознакомились с уникальными материалами, связанными с Полтавской битвой

В преддверии Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, военные моряки из Санкт-Петербурга - участники парада и курсанты военно-морских учебных заведений получили возможность ознакомиться с уникальными материалами, размещенными на портале Президентской библиотеки на Сенатской площади и посвященными Полтавской битве.

Как известно, 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года в бою под Полтавой русская армия под командованием царя Петра I одержала победу над шведским войском короля Карла XII. Эта битва не только переломила ход Северной войны (1700–1721 годы), но и изменила место и роль Российской империи на европейской арене.

Как отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, «Главные военно-морской парад символизирует собой более чем трехвековой период славной летописи Российского флота, именно сейчас самое время еще раз вспомнить Победы России, блестящие сражения, память о которых затем отражалась в названиях многих наших боевых кораблей, а парусный корабль «Полтава» был первым линейным кораблем Балтийского флота петровской эпохи».

Пётр Великий придавал огромное значение культурным и торговым связям с Европой. Как отметил в издании «Поле Полтавской битвы и её исторические памятники» (1895) преподаватель Полтавской духовной семинарии Владимир Щеглов, «чтобы пробудить великия силы своего народа, преобразователь наш решился ввести Россию в ближайшия сношения с западной Европой. А для этого нужно было иметь удобные пути к ней, нужно было во что бы то ни стало приобресть для России море, как самый лучший соединитель с образованными народами. И вот Пётр замыслил свой смелый, почти несбыточный план: порешил силою прорубить для России окно на Запад и наметил отнять у шведов берега Балтийского моря, когда-то принадлежавшие нашему отечеству».

Для этого была необходима многочисленная, хорошо вооружённая и дисциплинированная армия. Всегда увлекавшийся военным делом, «возвратясь из своего заграничнаго путешествия в 1699 г., Пётр, предвидя войну со Швецией, решил приступить окончательно к устройству регулярной армии. <…> Энергия, настойчивость и гений Петра преодолели все неудачи и затруднения, и к 1708 г. русския войска приобретают уже почти совсем правильное устройство, подобное западноевропейским армиям», – рассказал историк и педагог Иван Павловский в книге «Полтавская битва и её памятники» (1895).

Карла XII тревожило то, что, потерпев поражение от шведов при Нарве в 1700 году, русские достигли значительных военных успехов на северо-западе, в Ингерманландии (с её историей допетровского времени можно ознакомиться в книге Митрофана Войцеховича «Древняя история русской Карелии и Ингерманландии» (1910) на портале Президентской библиотеки) и Курляндии, а в устье Невы Пётр I основал город-крепость Санкт-Петербург. Шведский король решает предпринять поход против России и захватить Москву, отклоняя мирные предложения Петра.

На пути Карла к Москве через Смоленск стояла армия под командованием одного из первых русских генерал-фельдмаршалов Бориса Шереметева. Очень скоро шведы стали ощущать нехватку продовольствия – на их пути возводились препятствия, использовалась тактика «выжженной земли».

В этой ситуации, заручившись поддержкой изменника, украинского гетмана Мазепы, Карл повернул южнее, на украинские земли.

Однако зима 1708–1709 годов оказалась тяжёлой для шведских войск. Голод и действия партизан, которые вели бои местного значения, измотали силы захватчиков.

В апреле 1709 года «…Карл XII решился на осаду Полтавы. Мазепа настаивал также на этом, главным образом потому, что взявши этот город, король мог бы приобрести много провианта, денег, а также и сукон на всю армию, и что, по взятии Полтавы, положение шведов должно измениться к лучшему», – объясняется в упомянутой книге Ивана Павловского.

Слабо укреплённую Полтаву защищал небольшой гарнизон полковника Алексея Келина. Главные силы русской армии под командованием Петра I в конце мая подошли к Полтаве и встали укреплённым лагерем в 5 километрах севернее города. Кавалерийские войска Пётр поручил Александру Меншикову, артиллерию – Якову Брюсу, а первой дивизией командовал сам лично. Информацию об этом можно найти в разделе «День в истории» на портале Президентской библиотеки.

Объезжая полки накануне сражения, Пётр обращался к солдатам и офицерам с короткой пламенной речью, которая составила основу ставшего знаменитым приказа: «Воины! Пришёл час, который решит судьбу отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручённое, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. <…> В сражении имейте перед собою правду и Бога защитника вашего, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога; жила бы только Россия во славе и благоденствии, для благосостояния нашего», – цитирует слова царя Иван Павловский.

Битва под Полтавой началась в 2 часа ночи. На русские оборонительные редуты двинулись четыре колонны шведской пехоты, а за ней шесть колонн кавалерии. Все редуты захватить не удалось, часть шведских войск направилась в обход и была разгромлена кавалерией Меншикова, а основные силы отступили под артиллерийским и ружейным огнём из русского лагеря.

Русские первыми в военной практике того времени использовали полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию.

В 9 часов утра шведская пехота атаковала русскую. Шведы были встречены сначала артиллерийским огнём, затем ружейным, вскоре начался рукопашный бой, отступление шведов перешло в паническое бегство. Отступающих на следующий день настиг на Днепре отряд Александра Меншикова. Остатки шведской армии под командованием Адама Людвига Левенгаупта капитулировали. Сам Карл XII и гетман Мазепа с небольшим отрядом бежали в Османскую империю.

Значение победы, одержанной русскими войсками под Полтавой, раскрыл генерал-майор Сергей Михеев в своём исследовании «История Русской армии. Вып. 1: Эпоха Петра В.» (1910): «Победа в Полтавском сражении не была случайной. Она явилась результатом долгой и всесторонней к ней подготовки Петром. <…> Полтавской победой участь войны была решена. Потеряв здесь армию, Швеция хотя и продолжала войну ещё почти 12 лет, но в дальнейшей борьбе принуждена была ограничиваться исключительно обороной своих областей, пока русские войска не подошли к столице Швеции, Стокгольму и не заставили шведов заключить в Ништадте мир, по которому Россия приобрела побережье Финскаго залива».

Уникальный рукописный текст мирного договора 1721 года доступен на портале Президентской библиотеки.

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