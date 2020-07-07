07.07.2020 (15:00)

На форуме «АРМИЯ-2020» покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны

Летная программа Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» будет дополнена реконструкцией воздушного боя из истории Великой Отечественной войны. В память о героях фронтовых лет заслуженные летчики продемонстрируют полеты на самолетах «Пайпер Каб» и Як-52.

В рамках программы выступлений пилотами будет разыгран тактический эпизод по отражению налета противника на советский аэродром. По сценарию исторической реконструкции в небе развернется настоящий поединок, предполагающий появление вражеского самолета над расположением подразделений Красной Армии в районе их сосредоточения и штурм позиций с использованием пулеметов. В ответ на угрозу с воздуха в небо будет поднят советский истребитель, который ввяжется в воздушный бой с неприятелем. Первая атака будет выполнена в «лоб» на встречных курсах, далее последует серия виражей, заходы «в хвост» и атаки с пикирования.

Данные самолеты продемонстрируют фигуры сложного пилотажа такие, как виражи, полупетли и горки.

Планируется, что самолет «Пайпер Каб» будет пилотировать подполковник запаса летчик-снайпер Константин Тоцкий, а Як-52 – полковник запаса, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер Александр Горнов.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020» будут организованы в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.



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