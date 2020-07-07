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07.07.2020 (14:17)

В Санкт-Петербурге определят лучших связистов Российской армии

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будённого стартовал всеармейский конкурс по выучке подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием-2020».

В конкурсе принимают участие съехавшиеся со всей страны команды от Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, ВДВ, ВМФ, ВКС, РВСН, Сухопутных войск и т.д. Победители всеармейского конкурса войдут в состав российской сборной, которая представит страну на международном этапе конкурса.

На торжественной церемонии открытия конкурса заместитель начальника управления Главного управления связи ВС РФ полковник Александр Петров напутствовал участников на победу.

В ходе конкурса специалистам подразделений связи необходимо продемонстрировать высокий уровень применения специальной техники, выполнить нормативы по её развёртыванию, эксплуатации и обслуживанию, выполнить задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Уверенный прием
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