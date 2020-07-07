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07.07.2020 (14:28)

Дивизион "Панцирь-С" поступит на вооружение ЦВО в Свердловской области

Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" поступит на вооружение полка противоздушной обороны, дислоцированного в Свердловской области. Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

"Ожидаем, что в боевой состав в Свердловской области поступит дополнительный зенитный ракетный артиллерийский дивизион "Панцирь-С", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в полк под Екатеринбургом поступят системы С-400 "Триумф".

По словам полковника Шлага, после этих поставок доля современного вооружения в уральской зоне ответственности ПВО составит 100 процентов.

Полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга. Именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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