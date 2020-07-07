07.07.2020 (14:00)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника на учениях под Саратовом

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Центрального военного округа отразили массированный авианалёт условного противника на учениях в Саратовской области.

По замыслу учения, военнослужащие обнаружили самолеты тактической и стратегической авиации условного противника, которые нарушили воздушное пространство региона, выполнили их захват и сопровождение, а затем поразили цели электронными пусками. Расчеты комплексов «Триумф» обнаружили и уничтожили около 40 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

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