Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.07.2020 (13:58)

Военные ЦВО применили на учениях под Оренбургом новейший антидронный комплекс «Силок»

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2 общевойсковой армии Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение с применением новейшего антидронного комплекса «Силок».

По замыслу учения, военнослужащие с помощью комплекса «Силок» обнаружили рой ударных беспилотников противника приближающихся к оборонному заводу. Подразделения РЭБ отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту современных локальных конфликтов. Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до четырех километров от своего пункта базирования. Практические действия проходили в дневное и ночное время.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане российские военнослужащие возложили цветы к могиле военачальника Александра Чудесова
Руководство «Курганприбора» выразило благодарность ЦВО за помощь
Отдельная железнодорожная бригада ЦВО отметила 88-годовщину со дня образования
Командующий ЦВО встретился с выпускниками Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false