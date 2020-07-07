07.07.2020 (13:58)

Военные ЦВО применили на учениях под Оренбургом новейший антидронный комплекс «Силок»

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2 общевойсковой армии Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение с применением новейшего антидронного комплекса «Силок».

По замыслу учения, военнослужащие с помощью комплекса «Силок» обнаружили рой ударных беспилотников противника приближающихся к оборонному заводу. Подразделения РЭБ отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника по опыту современных локальных конфликтов. Комплекс позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и подавить на различных диапазонах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников подавлялись на расстоянии до четырех километров от своего пункта базирования. Практические действия проходили в дневное и ночное время.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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