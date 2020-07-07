07.07.2020 (13:37)

Участники всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» отработали элементы воздушного боя, поисково-спасательные операции, уничтожение наземных целей

В Рязанской области в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» прошел второй этап летной программы.

В ходе выполнения полетных заданий экипажи истребительной авиации отработали элементы воздушного боя, а летчики армейской авиации выполнили задачи поисково-спасательного обеспечения

«Это относительно новые элементы программы конкурса «Авиадартс». Воздушный бой мы в прошлом году начали выполнять, поисково-спасательное обеспечение мы отрабатываем впервые», – заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

Во время воздушных дуэлей конкурсантам предстояло выполнить обнаружение условного воздушного противника на удалении в несколько десятков километров и выполнить электронный пуск ракет. После этого истребители отрабатывали ближний маневренный воздушный бой, цель которого – занять наиболее выгодное положение для атаки противника и условного нанести удар с применением ракетного вооружения и авиационной пушки. Анализ средств объективного контроля позволит определить, кто из конкурсантов быстрее смог условно поразить воздушного противника в дальнем и в ближнем бою.

Экипажам транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстояло визуально обнаружить в заданном квадрате 10 на 10 квадратных километров экипаж, условно потерпевший бедствие, выполнить зависание на высоте 30 метров и с применением лебедки эвакуировать пострадавших. В ходе элемента оценивается время и качество выполнения каждого из элементов задания.

«Также сегодня начинается финальный этап соревнований – боевое применение. Первыми к данному заданию приступили экипажи штурмовой, бомбардировочной, дальней и армейской авиации, которые отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям. Летчики военно-транспортной авиации выполнили практическое десантирование грузов на точность приземления. Данный элемент конкурсной программы завершится 9 июля», - подчеркнул полковник Петр Серебряков.

Справочно:

Ранее участник конкурса «Авиадартс-2020» выполняли задачи воздушной навигации, техники пилотирования, воздушной визуальной разведки, а также сдали нормативы по физической подготовке.

В ходе выполнения полетных заданий летчикам Воздушно-космических сил предстояло выполнить полет через контрольные точки, а также выполнить комплекс фигур пилотажа, включая «вираж», «горку», «полупереворот», «косую петлю», «петлю Нестерова», «боевой разворот», в составе пар на установленных интервалах и дистанциях. Судейская коллегия оценивает при этом точность прохождения экипажами контрольных точек по маршруту, четкость выполнения фигур пилотажа, а также выдерживание строевого порядка в воздухе.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

В конкурсе примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединения, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности, для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы. Помимо этого на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

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