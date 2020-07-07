07.07.2020 (13:35)

Спецназ ЦВО обеспечил наведение ракетных ударов «Терминаторов» на учении под Самарой

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа обеспечили наведение ракетных ударов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» по объектам противника на учении в Самарской области.

По замыслу тактико-специального учения группы спецназа, используя парашютные системы «Арбалет-2», совершили десантирование в тыл противника. Применив беспилотники «Гранат-4», разведчики вскрыли его места базирования и передали координаты в вышестоящий штаб. В воздушное пространство были подняты вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ-В «Терминатор», которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по вскрытым объектам. Затем разведывательные группы провели зачистку территории и поиск схронов незаконных вооружённых формирований.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 80 единиц специальной техники.

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