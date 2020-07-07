07.07.2020 (12:55)
В Ленинградской области более 60 экипажей самолетов и вертолётов приняли участие в первой наземной тренировке к Главному военно-морскому параду
Сегодня на аэродроме Громово (Ленинградская область) в ходе подготовки к Главному военно-морскому параду состоялась первая наземная тренировка, в которой приняли участие более 60 экипажей боевых самолётов и вертолётов.
Выстроенные в составе звеньев по типам воздушных судов экипажи «пешим по-лётному» отработали все этапы предстоящего полёта на взлётно-посадочной полосе аэродрома, где была нанесена схема пролёта над Санкт-Петербургом. Летчики выполнили порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, а также организацию радиообмена с наземными диспетчерскими пунктами. Также экипажи изучили маршруты полётов, условия их совершения и метеорологические особенности региона.
В ходе Главного военно-морского парада 26 июля морская авиация осуществит вылеты с 4 аэродромов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.