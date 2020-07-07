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07.07.2020 (12:55)

В Ленинградской области более 60 экипажей самолетов и вертолётов приняли участие в первой наземной тренировке к Главному военно-морскому параду

Сегодня на аэродроме Громово (Ленинградская область) в ходе подготовки к Главному военно-морскому параду состоялась первая наземная тренировка, в которой приняли участие более 60 экипажей боевых самолётов и вертолётов.

Выстроенные в составе звеньев по типам воздушных судов экипажи «пешим по-лётному» отработали все этапы предстоящего полёта на взлётно-посадочной полосе аэродрома, где была нанесена схема пролёта над Санкт-Петербургом. Летчики выполнили порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, а также организацию радиообмена с наземными диспетчерскими пунктами. Также экипажи изучили маршруты полётов, условия их совершения и метеорологические особенности региона.

В ходе Главного военно-морского парада 26 июля морская авиация осуществит вылеты с 4 аэродромов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Главный военно-морской парад
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