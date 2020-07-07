07.07.2020 (12:51)

В Калининградской области завершился финальный этап конкурса "Морской десант-2020"

На полигоне Балтийского флота Хмелевка завершился финальный этап всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

По итогам проведенного состязания на первом месте команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, на втором – команда курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, третье место заняли морские пехотинцы Балтийского флота.

Более 200 морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища завершили прохождение третьего этапа конкурса – «Эстафета».

По условиям состязания, на третий этап привлекались команды в полном составе. Участники на боевых машинах преодолевали трассу с различными препятствиями длиной около 4 километров, выполняли нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также вплавь преодолевали дистанцию в 600 метров в акватории Балтийского моря.

Сегодня на полигоне Хмелевка пройдет торжественная церемония закрытия конкурса, где будут объявлены победители и призёры соревнований и состоится награждение.

Всеармейский этап конкурса "Морской десант" проходит в рамках "Армейских международных игр - 2020" (АРМИ-2020) на полигоне Балтийского флота Хмелевка. Победители соревнований представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

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