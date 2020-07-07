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07.07.2020 (12:30)

Два вертолета Ми-8МТВ5 поступили на вооружение российской военной базы в Киргизии

Два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Киргизской Республике.

Вертолеты выполнили перелет из Челябинской области, преодолев более 2000 км с двумя дозаправками топливом в Омской области и Республике Казахстан.

Как ранее сообщалось, вертолеты оснащены бортовым комплексом обороны, кабина пилотов – светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Летчики вертолетного звена Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты заменят более устаревшие модели, находящиеся на вооружении базы.

Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , Перевооружение
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