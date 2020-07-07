07.07.2020 (12:23)

Руководство Объединенной двигателестроительной компании выразило благодарность ЦВО за помощь с дезинфекцией

Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации, предприятия которой расположены на территории Центрального военного округа (ЦВО) в Омской и Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан, выразили благодарность командованию округа и военнослужащим радиационной, химической и биологической защиты за помощь с дезинфицирующей обработкой зданий и территорий.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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