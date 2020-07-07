Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.07.2020 (12:23)

Руководство Объединенной двигателестроительной компании выразило благодарность ЦВО за помощь с дезинфекцией

Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации, предприятия которой расположены на территории Центрального военного округа (ЦВО) в Омской и Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан, выразили благодарность командованию округа и военнослужащим радиационной, химической и биологической защиты за помощь с дезинфицирующей обработкой зданий и территорий.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане российские военнослужащие возложили цветы к могиле военачальника Александра Чудесова
Руководство «Курганприбора» выразило благодарность ЦВО за помощь
Отдельная железнодорожная бригада ЦВО отметила 88-годовщину со дня образования
Командующий ЦВО встретился с выпускниками Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false