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07.07.2020 (12:15)

Самолёты и вертолёты Черноморского флота прилетели в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде

Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля.

В составе привлекаемых к параду сил авиации Черноморского флота 5 самолётов Су-30СМ, 3 самолёта-амфибии Бе-12, 2 вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р.

После участия в Главном военно-морском параде авиационная техника вернётся на аэродромы постоянного базирования, экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Главный военно-морской парад
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