07.07.2020 (11:24)

В Таджикистане российские военнослужащие возложили цветы к могиле военачальника Александра Чудесова

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й военной базы возложили цветы к могиле военачальника, ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Александра Федоровича Чудесова, командира 24-й кавалерийской дивизии, бойцы которой в декабре 1941 года освободили подмосковный Клин, ставший первым городом, освобожденными от немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

Военнослужащие, ветераны 201-й военной базы и представители российского посольства пришли к могиле полководца с красными гвоздиками и венками. Присутствующие почтили память фронтовика, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками на Южном, Западном, Белорусском, Юго-Западном, Прибалтийском фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Возложение цветов к могиле состоялось под мелодии российского военного оркестра. Могила Чудесова на православном кладбище в Душанбе содержится в идеальном порядке военнослужащими и ветеранами 201-й военной базы, состоящими в добровольческой группе «Память-201», которую возглавляет Гафур Шерматов. Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения героя.

«Сегодня в очередной раз мы собрались здесь, чтобы почтить память великого человека. Прошло ровно 64 года со дня смерти генерал-лейтенанта Александра Федоровича Чудесова, но память о нем живет и будет жить, как 6 июля в день его дня рождения, так в честь годовщины битвы под Москвой, в которой Александр Чудесов принимал участие», – сказал исполняющий обязанности заместителя командира 201-й военной базы по военно-политической работе майор Руслан Беседин.

Справочно:

Александр Чудесов прошел всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 гг. Войну он начал командиром кавалерийского полка, участвовал в Клинско-Солнечногорских оборонительной и наступательной операциях, в контрнаступлении под Сталинградом, в форсировании рек Дон, Неман, Березина, Миус, Чир. От немцев освобождал города Шахты, Новошахтинск, Молодечно, Лида, Гродно. Его соединения и части участвовали в Донбасской наступательной операции и в освобождении города Горловка. За умелое управление войсками на фронтах Великой Отечественной войны стал кавалером трех полководческих орденов: Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, орденом Ленина, а также ностранными орденами: орденом «Легион почёта» (США), орденом «Воинской доблести» (Польский военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги) - награжден за участие в боях и за овладение рядом крупных центров Польского государства. После окончания Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Чудесов занимал ряд ответственных должностей в Советской Армии. С января 1951 по июль 1955 года А. Чудесов – командир 119-го горнострелкового корпуса Туркестанского военного округа, в состав которого входила 201-я горно-стрелковая дивизия. 25 августа 1956 Александр Федорович Чудесов скоропостижно скончался в городе Душанбе (Сталинабад).

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