07.07.2020 (10:47)

Минобороны России провело видеоконференцию Старших должностных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров

Сегодня в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России проведена видеоконференция Старших должностных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров (СДЛ «СМОА плюс»).

Мероприятие предшествует Совещанию министров обороны стран «СМОА плюс», которое запланировано в октябре этого года во Вьетнаме.

В ходе видеосвязи участники встречи СДЛ обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности в контексте

COVID-19, прогнозами развития ситуации в этой области после пандемии,

а также опытом вооруженных сил стран «СМОА плюс» по противодействию инфекции.

Российской стороной был представлен доклад «Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COV1D-19».

Кроме того, утверждены планы Экспертных рабочих групп (ЭРГ) «СМОА плюс» на следующий трехлетий цикл 2020 - 2023 гг. по семи направлениям: военной медицине, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, противодействию терроризму, морской безопасности, миротворчеству, кибербезопасности, а также гуманитарному разминированию. В рамках данного формата в предстоящем цикле российская сторона сопредседательствует с Мьянмой в ЭРГ по противодействию терроризму.

Отмечена важность обсуждавшихся вопросов, подчеркнут настрой на продолжение контактов.

Справочно:

Решение о запуске механизма Совещаний министров обороны стран членов АСЕАН и Аналоговых партнеров («СМОА плюс») было принято

в апреле 2010 года по инициативе вьетнамского председательства АСЕАН.

К диалоговым партнерам «СМОА плюс» относятся Россия, США, КНР, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

В период между заседаниями на уровне министров обороны практическая работа ведется на уровне старших должностных лиц

и экспертов оборонных ведомств, а также в рамках семи профильных рабочих групп.

Механизм «СМОА плюс» создает благоприятные условия для ведения открытого и конструктивного диалога АСЕАН с ее ключевыми партнерами по вопросам обороны и безопасности, содействует углублению доверия и взаимопонимания, налаживанию практического взаимодействия между военными ведомствами стран-участниц.

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