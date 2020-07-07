07.07.2020 (10:31)
Впервые новобранцы ЮВО из Волгоградской области отправлены для прохождения службы в Крым
Впервые военным комиссариатом Волгоградской области Южного военного округа (ЮВО) проведена отправка около 100 новобранцев для прохождения военной службы на территории Республики Крым.
Отправка была проведена самолетами военно-транспортной авиацией
4-й армии ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Волгоградской области.
Новобранцы будут проходить военную службу в частях Национальной гвардии в Феодосии, Евпатории, Симферополе и Гаспре, а также в подразделениях Воздушно-десантных войск в Крыму.
Перед убытием со сборного пункта новобранцы трижды прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
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