07.07.2020 (10:31)

Впервые новобранцы ЮВО из Волгоградской области отправлены для прохождения службы в Крым

Впервые военным комиссариатом Волгоградской области Южного военного округа (ЮВО) проведена отправка около 100 новобранцев для прохождения военной службы на территории Республики Крым.

Отправка была проведена самолетами военно-транспортной авиацией

4-й армии ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Волгоградской области.

Новобранцы будут проходить военную службу в частях Национальной гвардии в Феодосии, Евпатории, Симферополе и Гаспре, а также в подразделениях Воздушно-десантных войск в Крыму.

Перед убытием со сборного пункта новобранцы трижды прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

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