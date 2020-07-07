07.07.2020 (10:29)
В Абхазии проходит батальонно-тактическое учение с военнослужащими российской военной базы
На территории Республики Абхазия военнослужащие российской военной базы приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря.
Разнородные подразделения этого соединения ЮВО на технике совершили 200-километровый марши на технике в назначенные районы учения.
Учения будут проводиться на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия. Батальонные тактические группы отработают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота.
Также активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработают действия в обороне и наступлении.
Завершающим этапом батальонного тактического учения станут боевые стрельбы, где военнослужащие с использованием современного вооружения нанесут огневое поражение условному противнику – по мишеням, имитирующим бронетехнику, пехоту и вертолеты, всего более 1 тыс. наземных и воздушных целей.
В недельном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц различной техники, в том числе
БТР-82А, танки Т-72Б3.