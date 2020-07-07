07.07.2020 (10:23)

В Каспийске впервые пройдет военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России

26 июля в Каспийске впервые состоится военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.

В торжествах задействуют корабли, катера и суда Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл).

В настоящее время идет подготовка районов и акваторий проведения парада, а также уточняются навигационные параметры движения кораблей в акватории Каспийского моря, специалисты гидрографической службы флотилии определяют точки постановки кораблей на бочки.

Всего в военно-морском параде будет задействовано более 25 кораблей.

По завершении парада пройдет военно-спортивный праздник, в котором примут участие более 100 военнослужащих КФл, будет задействовано около 30 единиц различных плавсредств.

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