07.07.2020 (10:23)
В Каспийске впервые пройдет военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России
26 июля в Каспийске впервые состоится военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.
В торжествах задействуют корабли, катера и суда Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл).
В настоящее время идет подготовка районов и акваторий проведения парада, а также уточняются навигационные параметры движения кораблей в акватории Каспийского моря, специалисты гидрографической службы флотилии определяют точки постановки кораблей на бочки.
Всего в военно-морском параде будет задействовано более 25 кораблей.
По завершении парада пройдет военно-спортивный праздник, в котором примут участие более 100 военнослужащих КФл, будет задействовано около 30 единиц различных плавсредств.
Новости по теме:
Аэродромы ЗВО завершили приём самолетов и вертолётов морской авиации, прибывших для участия в Главном военно-морском параде
Метки: