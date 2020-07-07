07.07.2020 (10:18)
В День ВМФ Каспийская флотилия продемонстрирует боевую подготовку
26 июля в День ВМФ на внешнем рейде города Каспийск пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого моряки продемонстрируют элементы боя сил Каспийской флотилии с условным противником как в море, так и при высадке морского десанта на необорудованный участок побережья.
Праздник состоится после парада кораблей и начнется с театрализованного представления, отражающего основные этапы истории Каспийской флотилии.
Экипажи кораблей флотилии и морской пехоты продемонстрируют эпизоды боевой подготовки: «Пресечение незаконной деятельности НВФ», «Постановка мин вертолетами противника», «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений корабельной тральной группой», «Обнаружение кораблей противника», «Морской бой с кораблями противника», «Спасение на воде», «Фонтаны на воде», «Высадка морского тактического десанта на побережье противника».
Всего к празднованию Дня ВМФ будет привлечено около 30 единиц боевой и специальной техники, буксирные и спасательные суда, примут участие более 150 военнослужащих КФл ЮВО.
На берегу жители города смогут посетить статическую выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии.