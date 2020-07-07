07.07.2020 (10:07)

Артиллеристы общевойсковой армии ЮВО принимают участие в лагерном сборе на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 2 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, приступили к проведению лагерного сбора.

Полевые занятия проходят на полигонах Ставропольского края, Северной и Южной Осетии, Чеченской Республики и Ингушетии. Артиллеристы совершили марш комбинированным способом в назначенные районы и выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций различными боеприпасами.

Расчёты самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» выполнят одно из сложнейших упражнений стрельб – они будут вести подвижный заградительный огонь, вынуждая условного противника совершать необходимые командованию манёвры. Каждый огневой налёт начинается с одновременного залпа всех орудий с последующим ведением беглого огня.

Также на полигонах артиллеристы выполнят ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей. На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В полевых занятиях задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 31 июля.

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