07.07.2020 (09:46)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен войны, найденный в Кировском районе Волгограда

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Кировском районе Волгограда.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена отдыхающими на пляже о. Голодный. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как артиллерийский снаряд к реактивной системе залпового огня БМ-13 «Катюша» времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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