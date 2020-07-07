07.07.2020 (09:46)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен войны, найденный в Кировском районе Волгограда
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Кировском районе Волгограда.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.
Опасная находка была обнаружена отдыхающими на пляже о. Голодный. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как артиллерийский снаряд к реактивной системе залпового огня БМ-13 «Катюша» времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Новости по теме:
Военные инженеры начали снос ветхих зданий бывших военных городков общевойсковой армии ВВО в Приморье
Метки: