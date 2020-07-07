Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.07.2020 (09:46)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен войны, найденный в Кировском районе Волгограда

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Кировском районе Волгограда.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена отдыхающими на пляже о. Голодный. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как артиллерийский снаряд к реактивной системе залпового огня БМ-13 «Катюша» времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением но-вейших БМР-3М и робота-сапера
Военные инженеры начали снос ветхих зданий бывших военных городков общевойсковой армии ВВО в Приморье
Военнослужащие полевого госпиталя ЮВО возвращаются из Дагестана в пункт постоянной дислокации
Сапёры Балтийского флота обезвредили боеприпасы времён войны

Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false