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07.07.2020 (08:45)

Спецназ Тульского гвардейского соединения ВДВ стал лучшим на этапе «Штурм здания» в конкурсе по полевой выучке подразделений специального назначения «Полярная звезда»

На полигоне «Раевский» под Новороссийском, участники Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда» успешно отработали сложнейшее упражнение – «Штурм здания».

По замыслу упражнения военнослужащие в составе своих команд десантировались беспарашютным способом из вертолета вблизи здания, в котором засел отряд условных террористов, захватив заложников из числа гражданского населения. Спецподразделениям Воздушно-десантных войск предстояла непростая задача по освобождению заложников.

Для выполнения задачи каждая группа СпН была разделена на две подгруппы: штурмовую подгруппу и подгруппу, из которых первая отвечала за штурм здания и освобождение заложников, вторая – за зачистку территории вокруг зданий и прикрытие.

Для отработки упражнения подгруппами обеспечения были подготовлены около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику и скопления боевиков на расстоянии до 450 м. Для штурмовых подгрупп на расстоянии до 25 м выставлялись около 20 ростовых целей и 5 штрафных мишеней – заложники, которых нельзя поражать.

На выполнение задачи у каждой команды было по 2 выстрела для ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д, 40 патронов на АКС-74, 10 патронов на снайперскую винтовку СВДС, 50 патронов для пулемета ПКМ («Печенег») и 16 патронов на каждый пистолет Макарова (ПМ).

Особенностью выполнения данного упражнения стала отработка участниками конкурса тактических навыков и огневых приемов при ведении боя в городе.

Сложность при выполнении упражнения заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с мишенной обстановкой как снаружи, так и внутри здания, не знал места удержания заложников, что существенно осложняло ведение боя, на коротких дистанциях с оперативным поражением целей.

Лучший результат по итогам выполнения упражнения показала группа специального назначения воздушно-десантного соединения из Тулы. Вторыми и третьими стали военнослужащие соединения специального назначения из подмосковной Кубинки и десантно-штурмового соединения из Пскова.

 Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 6-ти подразделений специального назначения соединений ВДВ. Каждая команда включает в себя 14 человек: тренер, судья, командир группы СпН и его заместитель, разведчик–радист, снайпера, пулеметчики, гранатометчики и саперы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Полярная звезда
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