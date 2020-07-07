07.07.2020 (06:15)
В Амурском объединении ВВО для тренировки военнослужащих возведен первый спортивный комплекс для занятия кроссфитом
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территориях Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, продолжают набирать популярность занятия по «армейскому» кроссфиту. С этой целью впервые на территории военного городка соединения связи объединения возведен специализированный спортивный комплекс для занятия кроссфитом.
Возведенный комплекс состоит из ряда тренажеров, применяемых в традиционном кроссфите. Это перекладины, гимнастические кольца, брусья, канат, «рукоход», тумбы для тренировки мышц ног и другие снаряды. Они позволяют использовать как базовые тяжелоатлетические упражнения и упражнения с собственным весом, так и упражнения на выносливость. Данный подход более рациональному и всестороннему распределению физической нагрузки и развитию у военнослужащих одновременно несколько физических качеств.
Кроме того, занятия на данном тренажерном комплексе проводятся как одиночно, так и в составе подразделений в виде состязаний, что позволяет физически всесторонне развивать военнослужащих.
Возведенный тренажерный комплекс для кроссфита призван поднять интерес военнослужащих к занятиям физической подготовкой и воспитанию военных спортменов. Позволит проводить чемпионаты для выявления «самого подготовленного» военнослужащего и подразделения объединения, что подразумевает необходимость готовности всех участников к любым нагрузкам.