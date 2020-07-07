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07.07.2020 (06:15)

В Амурском объединении ВВО для тренировки военнослужащих возведен первый спортивный комплекс для занятия кроссфитом

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территориях Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, продолжают набирать популярность занятия по «армейскому» кроссфиту. С этой целью впервые на территории военного городка соединения связи объединения возведен специализированный спортивный комплекс для занятия кроссфитом.

Возведенный комплекс состоит из ряда тренажеров, применяемых в традиционном кроссфите. Это перекладины, гимнастические кольца, брусья, канат, «рукоход», тумбы для тренировки мышц ног и другие снаряды. Они позволяют использовать как базовые тяжелоатлетические упражнения и упражнения с собственным весом, так и упражнения на выносливость. Данный подход более рациональному и всестороннему распределению физической нагрузки и развитию у военнослужащих одновременно несколько физических качеств.

Кроме того, занятия на данном тренажерном комплексе проводятся как одиночно, так и в составе подразделений в виде состязаний, что позволяет физически всесторонне развивать военнослужащих.

Возведенный тренажерный комплекс для кроссфита призван поднять интерес военнослужащих к занятиям физической подготовкой и воспитанию военных спортменов. Позволит проводить чемпионаты для выявления «самого подготовленного» военнослужащего и подразделения объединения, что подразумевает необходимость готовности всех участников к любым нагрузкам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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