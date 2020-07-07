Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.07.2020 (06:45)

Приемы скоростного вождения на штатной технике отработали артиллеристы ВВО в Амурской области

Экипажи самоходных установок 2С5 «Гиацинт» отработали приемы экстремального вождения в сложных условиях рельефа местности при смене огневых позиций после нанесения условного артиллерийского удара на общевойсковом полигоне в Амурской области.

На танкодроме общевойскового полигона «Белогорский», экипажи самоходных артиллерийских установок отработали способы скоростного покидания огневых позиций, преодолению сложных естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, заболоченных участков местности. Механики-водители двигались с максимально возможной скоростью, как в одиночном порядке, так и в составе колонн, выполняли повороты и развороты различной сложности. Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

Эти мероприятия направлены на снижение вероятности поражения подразделения ответным огнем условного противника, после нанесения по нему артиллерийского удара.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурском объединении ВВО для тренировки военнослужащих возведен первый спортивный комплекс для занятия кроссфитом
Военные инженеры начали снос ветхих зданий бывших военных городков общевойсковой армии ВВО в Приморье
Ракетчики уничтожили важные объекты вероятного противника ВВО в ходе учения в Бурятии
Штурмовики ВВО на полигонах Забайкалья и Приморья уничтожили наземные цели неуправляемыми ракетами

Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false