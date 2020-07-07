07.07.2020 (06:45)

Приемы скоростного вождения на штатной технике отработали артиллеристы ВВО в Амурской области

Экипажи самоходных установок 2С5 «Гиацинт» отработали приемы экстремального вождения в сложных условиях рельефа местности при смене огневых позиций после нанесения условного артиллерийского удара на общевойсковом полигоне в Амурской области.

На танкодроме общевойскового полигона «Белогорский», экипажи самоходных артиллерийских установок отработали способы скоростного покидания огневых позиций, преодолению сложных естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, заболоченных участков местности. Механики-водители двигались с максимально возможной скоростью, как в одиночном порядке, так и в составе колонн, выполняли повороты и развороты различной сложности. Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

Эти мероприятия направлены на снижение вероятности поражения подразделения ответным огнем условного противника, после нанесения по нему артиллерийского удара.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц техники.

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