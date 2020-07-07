07.07.2020 (08:30)
Скоростную тактику поражения мишеней отработали снайперы ВВО в Хабаровском крае
Снайперы Восточного военного округа отработали скоростную тактику поражения мишеней в ходе выполнения практических стрельб в полевых условиях на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае.
На практических занятиях по огневой подготовке военнослужащие поразили движущиеся и статичные цели из снайперского оружия СВД и СВ-8, как одиночно, так и в составе пар.
В ходе тактических занятий отработаны элементы маскировки в полевых условиях, занятие огневых позиций в зданиях и в лесной местности, спуски и подъёмы по отвесным стенам сооружений.
Кроме того, благодаря выработанному скоростному методу поражения целей, правильному выбору траектории движения при скрытом перемещении и места для выполнения стрельб на огневой позиции, количество пораженных мишеней значительно возросло.
Так же, снайперы ВВО усовершенствовали свои навыки по ведению разведки, обнаружению и классификации целей, определению расстояния до них, используя приборы скрытого наблюдения и прицеливания.