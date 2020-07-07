Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.07.2020 (08:15)

С военнослужащими танковых подразделений ВВО в Бурятии стартовало учение по преодолению водных преград

На полигоне «Сосновый бор» в Республике Бурятия с военнослужащими танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) стартовало учение по преодолению водной преграды.

В ходе практической части мероприятия экипажи танков Т-72Б выполняют нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению под водой.

Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов учитываются, также, средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее семи километров в час, при этом минимальная ширина водной преграды составляет 70 метров.

Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки танкистов.

Всего в подводном вождении танков принимают участие около 500 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На полигоне «Цугол» стартовал сбор с гранатометчиками общевойскового объединения ВВО
Команда ВС РФ приступила к подготовке к международному этапу АрМИ-2020 конкурса «Суворовский натиск»
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением но-вейших БМР-3М и робота-сапера
Военные инженеры начали снос ветхих зданий бывших военных городков общевойсковой армии ВВО в Приморье

Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false