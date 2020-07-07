07.07.2020 (08:15)

С военнослужащими танковых подразделений ВВО в Бурятии стартовало учение по преодолению водных преград

На полигоне «Сосновый бор» в Республике Бурятия с военнослужащими танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) стартовало учение по преодолению водной преграды.

В ходе практической части мероприятия экипажи танков Т-72Б выполняют нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению под водой.

Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов учитываются, также, средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее семи километров в час, при этом минимальная ширина водной преграды составляет 70 метров.

Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки танкистов.

Всего в подводном вождении танков принимают участие около 500 военнослужащих.

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