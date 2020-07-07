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07.07.2020 (08:00)

На полигоне «Цугол» стартовал сбор с гранатометчиками общевойскового объединения ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных на территории Забайкальского края, начался учебно-методический сбор с гранатометчиками.

В ходе учебных мероприятий, которые проводятся на полигоне ВВО «Цугол», более пятистам военнослужащим предстоит на практике совершенствовать навыки ведения современного боя, проводить разведку местности и показать умение быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сбора проведут занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Заключительной частью сбора станет выполнение зачетной практической стрельбы. Гранатометчики из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 поразят мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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