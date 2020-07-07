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07.07.2020 (07:45)

Команда ВС РФ приступила к подготовке к международному этапу АрМИ-2020 конкурса «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин пехоты команды Вооруженных Сил РФ приступили к подготовке к международному этапу конкурса АрМИ-2020 «Суворовский натиск». Подготовка проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области по специально разработанной тренерским составом программе.

В команду вошли экипажи от нескольких военных округов, но основу составили экипажи ДВОКУ, так как именно команда училища завоевала чемпионский кубок в завершившихся недавно Всероссийских состязаниях мотострелков. Лучшим командиром боевой машины пехоты признан курсант Максим Карсаков.

Курсанты-дальневосточники пятый год подряд удерживают лидерство в самой конкурентной дисциплине Армейских игр и успешно представляют страну в международных состязаниях.

К проведению Всероссийского этапа конкурсов на полигоне ДВОКУ был создан современный учебно-тренировочный комплекс с необходимыми препятствиями и полноценной инфраструктурой, которая позволяет качественно подготовить команду к «АрМИ-2020».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Суворовский натиск
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